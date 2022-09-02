Подоляк: Российские страшилки о "холодной зиме" и план газового шантажа Европы являются пшиком

Подоляк: Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз Фото: Офіс Президента / Telegram

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Еще раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", – написал он 2 сентября.

Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про «холодну зиму» є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна * та енергонезалежний * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022

30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

В правительстве Польши еще 4 августа заявляли, что страна на 100% заполнила свои подземные газохранилища. "На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицирована структура поставок газа", – говорила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, ее цитирует "Польське радіо".

По словам чиновницы, Польша в этом вопросе является исключением среди стран ЕС.