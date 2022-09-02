Подоляк: Российские страшилки о "холодной зиме" и план газового шантажа Европы являются пшиком

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Еще раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", – написал он 2 сентября.
Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про «холодну зиму» є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна * та енергонезалежний * .— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022
30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.
В правительстве Польши еще 4 августа заявляли, что страна на 100% заполнила свои подземные газохранилища. "На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицирована структура поставок газа", – говорила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, ее цитирует "Польське радіо".
По словам чиновницы, Польша в этом вопросе является исключением среди стран ЕС.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций. 31 августа Газпром" приостановил на три дня поставки газа в Европу по "Северному потоку".