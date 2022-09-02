Газовый кризис в Европе может продолжаться несколько зим – гендиректор Shell

"Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения", – сказал ван Берден.

Согласно данным Межконтинентальной биржи (ICE), спотовые цены на газ в Европе за последнюю неделю, по состоянию на 1 сентября, снизились почти на $1 тыс., до $2,4 тыс.

Как пишет The Guardian, цены на газ упали на фоне признаков того, что "планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса обретают форму". Кроме того, Европейская комиссия работает над стратегией уменьшения цен на электроэнергию.

Сегодня, 2 сентября, выступая по видеосвязи на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать “зеленым” энергохабом для Европы, заменив Россию.