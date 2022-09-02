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Газовый кризис в Европе может продолжаться несколько зим – гендиректор Shell

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Европа может ощущать нехватку газа
Европа может ощущать нехватку газа
Фото: ЕРА

В течение нескольких зим население Европы может ощущать нехватку газа из-за сокращения поставок из России. Об этом 29 августа на пресс-конференции в Норвегии заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден, сообщает агентство Reuters.

"Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения", – сказал ван Берден.

Согласно данным Межконтинентальной биржи (ICE), спотовые цены на газ в Европе за последнюю неделю, по состоянию на 1 сентября, снизились почти на $1 тыс., до $2,4 тыс.

Как пишет The Guardian, цены на газ упали на фоне признаков того, что "планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса обретают форму". Кроме того, Европейская комиссия работает над стратегией уменьшения цен на электроэнергию.

Сегодня, 2 сентября, выступая по видеосвязи на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать “зеленым” энергохабом для Европы, заменив Россию.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: Россия, Украина, газ, цены, кризис, Shell, электроэнергия, газопровод, Владимир Зеленский, Европа, население
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