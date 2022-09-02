Украина может стать энергохабом для Европы, заменив Россию – Зеленский

"Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", – сказал Зеленский.

По его словам, за счет экспорта украинской электроэнергии можно стабилизировать энергопотребление стран Европейского союза, что снизит энергетическое давление РФ на всю Европу.

"Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы, заменяющим российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова – и в экологическом, и в нравственном", – подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что Украина обладает "огромным природным потенциалом для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода". К тому же, по словам президента, у Украины уже есть вся необходимая инфраструктура для транспортировки электроэнергии и водорода в страны ЕС.