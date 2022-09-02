Украина может стать энергохабом для Европы, заменив Россию – Зеленский

"Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", – сказал Зеленский.
По его словам, за счет экспорта украинской электроэнергии можно стабилизировать энергопотребление стран Европейского союза, что снизит энергетическое давление РФ на всю Европу.
"Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы, заменяющим российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова – и в экологическом, и в нравственном", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина обладает "огромным природным потенциалом для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода". К тому же, по словам президента, у Украины уже есть вся необходимая инфраструктура для транспортировки электроэнергии и водорода в страны ЕС.
С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.