Виновата не только Россия. Боррель рассказал, почему в Европе дорожают энергоносители

По словам Борреля, цены на энергоносители являются большой проблемой для европейцев и причин для такого роста цен множество.

"Не только тот факт, что существуют ограничительные меры по импортируемой из России энергии, а также ограничительные меры со стороны России. В случае с углем и нефтью мы уже сказали, что не хотим ждать. А в случае с газом мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путин говорит, что они не хотят его продавать", – сказал Боррель.

По его мнению, на рост цен на энергоносители влияют также засуха и спекуляции.

"Есть много других причин, которые не касаются ситуации в Украине. Засуха, производство энергии гидроэлектростанциями очень низкое, атомные электростанции во Франции работают на 40% своей мощности из-за технических проблем – и все это вместе провоцирует большой скачок цен. Кроме того, есть рост влияния рынков и спекуляции, а вместе со спекуляциями финансовые ожидания заставляют расти цены", – отметил Боррель.