Виновата не только Россия. Боррель рассказал, почему в Европе дорожают энергоносители

По словам Борреля, цены на энергоносители являются большой проблемой для европейцев и причин для такого роста цен множество.
"Не только тот факт, что существуют ограничительные меры по импортируемой из России энергии, а также ограничительные меры со стороны России. В случае с углем и нефтью мы уже сказали, что не хотим ждать. А в случае с газом мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путин говорит, что они не хотят его продавать", – сказал Боррель.
По его мнению, на рост цен на энергоносители влияют также засуха и спекуляции.
"Есть много других причин, которые не касаются ситуации в Украине. Засуха, производство энергии гидроэлектростанциями очень низкое, атомные электростанции во Франции работают на 40% своей мощности из-за технических проблем – и все это вместе провоцирует большой скачок цен. Кроме того, есть рост влияния рынков и спекуляции, а вместе со спекуляциями финансовые ожидания заставляют расти цены", – отметил Боррель.
Средняя стоимость электроэнергии в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 за мВт-ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это почти в шесть раз больше, чем в это же время в прошлом году, писало Bloomberg, отметив, что "рынком движут опасения по поводу того, смогут ли ограниченные запасы газа в Европе выработать достаточно электроэнергии этой зимой".
Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце июля. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России.
29 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию.