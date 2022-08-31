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Виновата не только Россия. Боррель рассказал, почему в Европе дорожают энергоносители

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Цены на энергоносители являются большой проблемой для европейцев, считает Боррель
Цены на энергоносители являются большой проблемой для европейцев, считает Боррель
Фото: ЕРА

Цены на энергоносители в Европе растут не только из-за санкций, наложенных на Россию - основного поставщика нефти и газа в страны ЕС. В росте цен виноваты засуха, низкая производительность гидро- и атомных электростанций, а также спекуляции. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 августа, высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, цены на энергоносители являются большой проблемой для европейцев и причин для такого роста цен множество.

"Не только тот факт, что существуют ограничительные меры по импортируемой из России энергии, а также ограничительные меры со стороны России. В случае с углем и нефтью мы уже сказали, что не хотим ждать. А в случае с газом мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путин говорит, что они не хотят его продавать", – сказал Боррель.

По его мнению, на рост цен на энергоносители влияют также засуха и спекуляции.

"Есть много других причин, которые не касаются ситуации в Украине. Засуха, производство энергии гидроэлектростанциями очень низкое, атомные электростанции во Франции работают на 40% своей мощности из-за технических проблем – и все это вместе провоцирует большой скачок цен. Кроме того, есть рост влияния рынков и спекуляции, а вместе со спекуляциями финансовые ожидания заставляют расти цены", – отметил Боррель.

Контекст:

Средняя стоимость электроэнергии в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 за мВт-ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это почти в шесть раз больше, чем в это же время в прошлом году, писало Bloomberg, отметив, что "рынком движут опасения по поводу того, смогут ли ограниченные запасы газа в Европе выработать достаточно электроэнергии этой зимой".

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце июля. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России.

29 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию.

Теги: санкции, нефть, цены, электроэнергия, газопровод, Европа, засуха, Жозеп Боррель, цена, энергия, ЕС
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