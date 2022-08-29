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"Готовим экстренное вмешательство". Фон дер Ляйен заявила, что нужно сдержать рост цен на электричество в Европе

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Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит реформу рынка электроэнергии
Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит реформу рынка электроэнергии
Фото: EPA

Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию. Об этом 29 августа заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на стратегическом саммите в Бледе (Словения), сообщил Bloomberg.

Также союз готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, стремительный рост цен на электроэнергию выявляет ограничение текущего рынка электроэнергии, поэтому комиссия должна разработать структурные изменения и "приготовить экстренное вмешательство". Подробный план исполняющий орган ЕС сможет предложить уже к концу недели, добавила чиновница.

За последний год цены на электричество выросли в несколько раз, отметил телеканал, что вызвало инфляцию и резко увеличило экономическую нагрузку на предприятия и домохозяйства. Все больше стран ЕС призывают к ограничению цен, а Чешская Республика, которая сейчас председатель в Евросоюзе, созвала чрезвычайную встречу министров энергетики на 9 сентября.

Средняя стоимость электроэнергии в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 за мВт-ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это почти в шесть раз больше, чем в это же время в прошлом году, писал Bloomberg, отметив, что "рынком движут опасения по поводу того, смогут ли ограниченные запасы газа в Европе выработать достаточно электроэнергии этой зимой".

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой недели. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, цены, электричество, электроэнергия, газопровод, Северный поток, Европейский союз, Словения, саммит, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз
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