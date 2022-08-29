"Готовим экстренное вмешательство". Фон дер Ляйен заявила, что нужно сдержать рост цен на электричество в Европе

Также союз готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, стремительный рост цен на электроэнергию выявляет ограничение текущего рынка электроэнергии, поэтому комиссия должна разработать структурные изменения и "приготовить экстренное вмешательство". Подробный план исполняющий орган ЕС сможет предложить уже к концу недели, добавила чиновница.

За последний год цены на электричество выросли в несколько раз, отметил телеканал, что вызвало инфляцию и резко увеличило экономическую нагрузку на предприятия и домохозяйства. Все больше стран ЕС призывают к ограничению цен, а Чешская Республика, которая сейчас председатель в Евросоюзе, созвала чрезвычайную встречу министров энергетики на 9 сентября.

Средняя стоимость электроэнергии в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 за мВт-ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это почти в шесть раз больше, чем в это же время в прошлом году, писал Bloomberg, отметив, что "рынком движут опасения по поводу того, смогут ли ограниченные запасы газа в Европе выработать достаточно электроэнергии этой зимой".

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой недели. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России.