Совет Европы соберется на срочное заседание из-за критического роста цены на газ и электричество

Фиала созывает ЕС для обсуждения чрезвычайных мер по стабилизации на энергетическом рынке Фото: ЕРА

Представители стран Евросоюза должны отреагировать на рекордно высокие цены на топливо.

"Чехия созовет срочное заседание министров энергетики для обсуждения конкретных чрезвычайных мер по разрешению энергетической ситуации", – написал Фиала.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой недели. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России.

Аналитики Engie EnergyScan заявили Reuters, что пока европейские страны готовятся к зиме и не наполнили хранилища, "спрос будет держать цены".

На сколько еще может подняться цена на газ, "теоретически ограничений нет", прокомментировал Euronews научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Он отметил, пока непонятно, насколько холодной будет зима, нельзя предположить, как вырастут цены, если "Северный поток" не возобновит прокачку.