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Совет Европы соберется на срочное заседание из-за критического роста цены на газ и электричество

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Фиала созывает ЕС для обсуждения чрезвычайных мер по стабилизации на энергетическом рынке
Фиала созывает ЕС для обсуждения чрезвычайных мер по стабилизации на энергетическом рынке
Фото: ЕРА

Совет Европейского союза соберется на срочное заседание в связи с обострением энергетического кризиса, об этом премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Петр Фиала сообщил в Twitter.

Представители стран Евросоюза должны отреагировать на рекордно высокие цены на топливо.

"Чехия созовет срочное заседание министров энергетики для обсуждения конкретных чрезвычайных мер по разрешению энергетической ситуации", – написал Фиала.

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце прошлой недели. 24 августа цена превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Как отметили аналитики Reuters, это происходит из-за неопределенности с поставками по газопроводу "Северный поток" из России. 

Аналитики Engie EnergyScan заявили Reuters, что пока европейские страны готовятся к зиме и не наполнили хранилища, "спрос будет держать цены".

На сколько еще может подняться цена на газ, "теоретически ограничений нет", прокомментировал Euronews научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Он отметил, пока непонятно, насколько холодной будет зима, нельзя предположить, как вырастут цены, если "Северный поток" не возобновит прокачку.

Контекст:

В июне российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Теги: Чехия, газ, Совет Европы, электроэнергия, Евросоюз, Петр Фиала
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