Украина поможет Европе освободиться от энергетического шантажа России – Тимченко

Гендиректор ДТЭК отметил, что у Украины самые большие после Норвегии запасы газа в Европе, а также большие подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза Фото: rbc.ua

"Украина поможет Европе достичь должной энергетической безопасности, освободиться от шантажа и политических махинаций Москвы. Мы можем сделать многое прямо сейчас, и мы сможем сделать еще больше в ближайшем будущем", – написал он.

Тимченко подчеркнул, что дальнейшая интеграция украинской энергосистемы в ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей для ЕС. Он добавил, что потенциальный экспорт 35 ТВт-ч украинской электроэнергии может позволить Европе сократить потребление газа на 6,5 млрд м³. Гендиректор ДТЭК отметил, что у Украины самые большие после Норвегии запасы газа в Европе, а также большие подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза.

"Украина готова быть надежным партнером, предоставляя мощности и инвестируя все больше и больше в разработку и внедрение чистых технологий. Наше видение состоит в том, чтобы внести свой вклад в защиту ценностей гуманности, демократии и безопасности", – подытожил он.