Украина поможет Европе освободиться от энергетического шантажа России – Тимченко

"Украина поможет Европе достичь должной энергетической безопасности, освободиться от шантажа и политических махинаций Москвы. Мы можем сделать многое прямо сейчас, и мы сможем сделать еще больше в ближайшем будущем", – написал он.
Тимченко подчеркнул, что дальнейшая интеграция украинской энергосистемы в ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей для ЕС. Он добавил, что потенциальный экспорт 35 ТВт-ч украинской электроэнергии может позволить Европе сократить потребление газа на 6,5 млрд м³. Гендиректор ДТЭК отметил, что у Украины самые большие после Норвегии запасы газа в Европе, а также большие подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза.
"Украина готова быть надежным партнером, предоставляя мощности и инвестируя все больше и больше в разработку и внедрение чистых технологий. Наше видение состоит в том, чтобы внести свой вклад в защиту ценностей гуманности, демократии и безопасности", – подытожил он.
4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E запланирована на 2023 год.
Украина 24 февраля 2022 года полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Переход украинской энергосистемы в изолированный режим предусматривался как временное испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
Поскольку в тот день (24 февраля) началось полномасштабное вторжение России, Украина попросила о срочной синхронизации своей системы с европейской.
16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.
В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.
Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E позволили с 30 июля увеличить экспорт электроэнергии из Украины со 100 до 250 МВт в сутки.