ДТЭК обновит 2 тыс. км электросетей в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях для подготовки к зиме

"Мы последовательно реализуем программу плановых ремонтов по повышению надежности электросети и подготовке города к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году мы выполним техническое обновление почти 1,5 тыс. трансформаторных и распределительных пунктов. Отремонтируем более 2 тыс. км сетей. Все финансовые и технические ресурсы компании, которыми компания обязана стимулирующему RAB-регулированию, мы направляем на подготовку к сложному осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов. Это большая работа энергетиков компаний и наш вклад в стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2022–2023 годов", – отметили в "ДТЭК Сети".

Кроме того, специалисты операторов системы распределения расчистят от зеленых насаждений более 6 тысяч километров воздушных электрических линий и обследуют более 300 объектов критической инфраструктуры – больницы, школы, детские сады, объекты теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы они были обеспечены надежным электроснабжением. Энергетики призвали обслуживающие компании обследовать состояние внутридомовых сетей многоэтажек.

"Чтобы электроснабжение домов было надежным, перед началом осенне-зимнего периода ЖЭК, ОСМД, управляющие компании должны обследовать свое оборудование, провести необходимое техническое обслуживание и устранить неисправности", – подчеркнули в компании.