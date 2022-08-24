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Около 4,5 тысяч энергетиков ДТЭК Ахметова ушли на фронт защищать Украину – Тимченко

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Максим Тимченко: Сегодня вся страна объединилась ради предстоящей победы
Максим Тимченко: Сегодня вся страна объединилась ради предстоящей победы
Скриншот: Група ДТЕК / Facebook

В ряды Вооруженных сил Украины во время войны вступило 4,5 тысячи энергетиков компании ДТЭК Рината Ахметова. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, поздравляя в Facebook соотечественников с Днем Независимости.

"Сегодня я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, в составе которых служит около 4,5 тысяч энергетиков ДТЭК. Хочу поблагодарить всех украинцев, которые демонстрируют силу и храбрость в борьбе с российским агрессором. И отдельное спасибо – всем коллегам из ДТЭК, которые несмотря на войну эффективно выполняют свою работу", – сказал глава ДТЭК.

С начала российской агрессии ДТЭК передал на помощь ВСУ и в поддержку населения более 0,5 млрд грн.

"Сегодня вся страна объединилась ради предстоящей победы. С первых дней войны группа ДТЭК встала на защиту энергетического фронта. Наша компания делает все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины, – добавил Тимченко. – После шести месяцев полномасштабной войны слово "независимость" приобрело новый вес и значение. Оно стало синонимом свободы, жизни, будущего. Я поздравляю всех с Днем Независимости Украины! Желаю всем выдержки, веры и такого же единства, которое мы демонстрируем всему миру уже полгода".

https://www.facebook.com/DTEKcompany/videos/770201424126829/

Теги: энергетика, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, День Независимости, ВСУ, война России против Украины, Максим Тимченко
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