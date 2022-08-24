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"Азов" – это вся Украина". Бойцы "Азова" поздравили украинцев с Днем Независимости

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Бойцы "Азова" обнародовали поздравление к Дню Независимости
Бойцы "Азова" обнародовали поздравление к Дню Независимости
Скриншот: AZOV media / YouTube

Бойцы полка "Азов" записали поздравления ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье. Видео опубликовано 24 августа в Telegram-канале "Азова".

Командир "Азова" Никита Надточий сказал, что к 31-й годовщине независимости украинская нация стала сознательнее и сильнее, чтобы дать отпор врагу.

"Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще большую решительность. Мы уверены, временную петлю вандальских набегов Москвы на современный мир суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задание не из легких, но мы обязательно победим!" – заявил он.

Надточий добавил, что теперь "Азов" – это вся Украина.

Контекст:

24 августа 2022 года Украина отмечает 31-ю годовщину провозглашения независимости.

Ровно полгода назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Полк "Азов", созданный на базе добровольческого формирования в 2014 году, известен участием в антитеррористической операции и операции Объединенных сил (в частности, в 2014 году "Азов" освободил Мариуполь от пророссийских сепаратистов), а после полномасштабного вторжения РФ прославился в ходе обороны Мариуполя.

Теги: Украина, полк Азов, День Независимости, видео, поздравление
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