"Азов" – это вся Украина". Бойцы "Азова" поздравили украинцев с Днем Независимости

Командир "Азова" Никита Надточий сказал, что к 31-й годовщине независимости украинская нация стала сознательнее и сильнее, чтобы дать отпор врагу.

"Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще большую решительность. Мы уверены, временную петлю вандальских набегов Москвы на современный мир суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задание не из легких, но мы обязательно победим!" – заявил он.

Надточий добавил, что теперь "Азов" – это вся Украина.