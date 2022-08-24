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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Независимость возможна, только когда есть люди, готовые за нее бороться

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Залужный: Те, кто воюют за независимость, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез
Залужный: Те, кто воюют за независимость, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез
Фото: EPA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 августа в Facebook поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.

"Как можно ощутить независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти", – написал Залужный.

Он добавил, что "независимость имеет голос".

"Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во время великой войны. Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!" – заявил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/631812058367670/

Контекст:

24 августа отмечается День Независимости Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, День Независимости, война России против Украины, Валерий Залужный
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