СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости

"По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Таким образом, они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь – максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ", – говорится в сообщении.

Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.

Их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. И, по материалам СБУ, ему еще в начале полномасштабного вторжения сообщено о подозрении в государственной измене.

По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее. Установлено, что сотрудники российской спецслужбы вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года.

Позже им была поставлена задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.

Благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.