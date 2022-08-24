Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба, силы и успехов" в День Независимости

Лукашенко заявил, что он за "развитие дружественных взаимоуважительных контактов" с Украиной Фото: president.gov.by

Поддержку Беларусью российского вторжения в Украину, которая продолжается уже полгода с первого дня войны, Лукашенко назвал "сегодняшними противоречиями".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", – говорится в его общении к украинцам.

Считающий себя президентом Лукашенко отмечает, что Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за "сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".



Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни", сказано в сообщении пресс-службы.

Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял о том, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

При этом он заверяет, что Беларусь не собирается непосредственно участвовать в войне с Украиной на стороне РФ.