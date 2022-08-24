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Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба, силы и успехов" в День Независимости

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Лукашенко заявил, что он за "развитие дружественных взаимоуважительных контактов" с Украиной
Лукашенко заявил, что он за "развитие дружественных взаимоуважительных контактов" с Украиной
Фото: president.gov.by

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости. Соответствующее заявление публикует 24 августа его пресс-служба.

Поддержку Беларусью российского вторжения в Украину, которая продолжается уже полгода с первого дня войны, Лукашенко назвал "сегодняшними противоречиями".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", – говорится в его общении к украинцам.

Считающий себя президентом Лукашенко отмечает, что Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за "сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни", сказано в сообщении пресс-службы.

Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял о том, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

При этом он заверяет, что Беларусь не собирается непосредственно участвовать в войне с Украиной на стороне РФ.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, агрессия, аннексия, День Независимости, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЛДНР, российские оккупанты
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