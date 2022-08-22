  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео

Великий в образе Лукашенко: Ну вот скажите мне: почему бы для своего качанчика не использовать кукурузное масло? Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Великий снял видео о Лукашенко по мотивам его недавней инспекции Минского мотоциклетного завода, во время которой он высказал недовольство "полным отсутствием локализации производства".

"Во время презентации новинки директор завода признался, что все детали мотоцикла китайские, а на заводе лишь разработали дизайн и провели мелкоузловую сборку, – анонсировал ролик Великий. – Ну а мы пофантазируем, в каких еще интересных местах мог бы побывать Рыгорыч со своей инспекцией".

В ролике-пародии он показал, как Лукашенко инспектирует магазин с товарами для взрослых, предлагая производить презервативы на местном заводе по изготовлению автомобильных шин. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, в таком случае изделия будут чуть толще, зато "шипованные и с протектором".

"Хоть смазка-то наша? А что, нельзя смазать нашим подсолнечным маслом? Качественное! У нас его в избытке после того, как экспорт запретили. Хочешь – рафинированное, хочешь – душистое. Со жмыхом, опять же. Кукурузное можно использовать. Ну вот скажите мне: почему бы для своего качанчика, так сказать, не использовать кукурузное масло? Да и кому вообще в голову пришло такое стратегически важное изделие в Китае заказывать? Их вон уже 1.5 млрд. Как думаете, это качественный товар?" – заявил Великий в образе Лукашенко.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube