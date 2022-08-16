  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"

Великий в образе россиянки: Ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ? Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

"Мы с мужем – коренные крымчане, живем здесь с 2014 года. Едва нашли в Алуште квартиру, там жили крымскотатарские пенсионеры. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ, их куда-то забрали и вывезли. А мы опять же, чисто по-человечески начали за квартирой присматривать, даже документы на себя переоформили по-человечески чисто", – сказал Великий в образе новоиспеченной крымчанки.

Он от имени россиянки пожаловался на то, что Украина бомбит Крым.

"Ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?" – сказал он.

Великий высмеял также утверждения России, что взрывы в Саках произошли по неосторожности.

"Все говорят, что все это произошло из-за неосторожного курения. Вот скажите мне, что такого можно было в Крыму курить, чтобы 10 самолетов взлетели в воздух, даже не взлетая", – посетовал от имени россиянки актер.

ВИДЕО

Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Mike Shovgenyuk / YouTube