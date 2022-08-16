  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"

"Мы с мужем – коренные крымчане, живем здесь с 2014 года. Едва нашли в Алуште квартиру, там жили крымскотатарские пенсионеры. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ, их куда-то забрали и вывезли. А мы опять же, чисто по-человечески начали за квартирой присматривать, даже документы на себя переоформили по-человечески чисто", – сказал Великий в образе новоиспеченной крымчанки.
Он от имени россиянки пожаловался на то, что Украина бомбит Крым.
"Ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?" – сказал он.
Великий высмеял также утверждения России, что взрывы в Саках произошли по неосторожности.
"Все говорят, что все это произошло из-за неосторожного курения. Вот скажите мне, что такого можно было в Крыму курить, чтобы 10 самолетов взлетели в воздух, даже не взлетая", – посетовал от имени россиянки актер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.