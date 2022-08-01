"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки

Великий в образе Лаврова предстал с пиццей, приколотой ему вокруг шеи. Во время своей речи он обращался к якобы находящейся за кадром официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

"В рамках турне по странам Африки очень рад сегодня находиться в вашей гостеприимной стране. Как страна называется? Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас? Да при чем здесь "спецоперация"! Я имею в виду, где мы сейчас находимся?" – спросил Великий-Лавров.

Обращаясь к жителям Уганды, он подбирал слово, которым можно им назвать: "дорогие угандоны", "угондянцы", "угондяне".

"Короче, жители Уганской области", – сказал он в результате.

На Великого в образе Лаврова надели также бусы из баранок, чеснока, туалетной бумаги, на голову – арбузную корку, а на уши – лапшу.

В финале ему вручили якобы половой орган предыдущего вождя и попросили аналогичную часть тела его вождя – президента РФ Владимира Путина.

"Захарова, скажи им, что это физически невозможно, да и передавать там особо нечего. Ты же сама видела. Что я тебе рассказываю?" – сказал Великий в образе Лаврова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)