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01 августа, 2022
 
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"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки

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Великий показал, как Лаврова приняли в Уганде
Великий показал, как Лаврова приняли в Уганде
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 30 июля опубликовал видео, в котором спародировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время оказанного ему приема в африканской стране Уганде.

Великий в образе Лаврова предстал с пиццей, приколотой ему вокруг шеи. Во время своей речи он обращался к якобы находящейся за кадром официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

"В рамках турне по странам Африки очень рад сегодня находиться в вашей гостеприимной стране. Как страна называется? Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас? Да при чем здесь "спецоперация"! Я имею в виду, где мы сейчас находимся?" – спросил Великий-Лавров.

Обращаясь к жителям Уганды, он подбирал слово, которым можно им назвать: "дорогие угандоны", "угондянцы", "угондяне".

"Короче, жители Уганской области", – сказал он в результате.

На Великого в образе Лаврова надели также бусы из баранок, чеснока, туалетной бумаги, на голову – арбузную корку, а на уши – лапшу.

В финале ему вручили якобы половой орган предыдущего вождя и попросили аналогичную часть тела его вождя – президента РФ Владимира Путина.

"Захарова, скажи им, что это физически невозможно, да и передавать там особо нечего. Ты же сама видела. Что я тебе рассказываю?" – сказал Великий в образе Лаврова.

Контекст:

Визит Лаврова в Уганду состоялся 26 июля. Он встретился с президентом этой страны Йовери Мусевени. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Африка, Сергей Лавров, видео, актер, Уганда, прикол, студия Квартал 95, пародия, приколы, Юрий Великий, комик
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