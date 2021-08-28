"Это бомба", "Могу помочь с уничтожением!" Актер "Квартала 95" Ткач показал фото с главным украинским продуктом

Новое фото Юрия Ткача, судя по комментариям, вызвало много эмоций у пользователей сети Фото: yuriy_tkach / Instagram

На снимке 37-летний Ткач держит в руках тарелку с большими кусками сала. "Юрчик поздравляет с Днем сала. Да-да, есть такой день. И важность его нельзя недооценивать", – подписали кварталовцы снимок.

"Сало – это бомба", – предупредила re.gina2236.

"Могу помочь с уничтожением!" – предложил alexandrpopov1989.

"Уважаемый человек, поделись с ближним. Ну, блин, это я", – написал anzori_zorik.

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