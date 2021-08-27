27 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

В Украине сегодня отмечается День сала – одного из самых популярных национальных продуктов. В этот день принято устраивать дегустацию блюд, приготовленных с использованием сала. Его употребляется в пищу в свежем, соленом, копченом, вареном, тушеном или жареном виде. Это очень полезный и питательный продукт, который содержит в себе много витаминов групп А, Е, D, микроэлемент селен и арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Первое упоминание сала содержится в армянском манускрипте VII века "Описание хазарской трапезы".

В православной традиции сегодня именины у Александра, Алексея, Аркадия, Василия, Владимира, Матвея, Николая, Федора, Евы и Евдокии.

Согласно народным приметам: