Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
Новости

25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня знаменитому британскому актеру Шону Коннери исполнился бы 91 год
Сегодня знаменитому британскому актеру Шону Коннери исполнился бы 91 год
Фото: ЕРА

Представляем календарь событий этого дня: кто родился и умер, интересные события в истории.

Этот день в истории:

в 1810-м – английский изобретатель Питер Дюранд запатентовал технологию длительного хранения продуктов в жестяных банках с запаянными крышками. За год до этого во Франции был изобретен способ хранения стерилизованных продуктов в стеклянной таре. В итоге более популярным стало хранение продуктов именно в жестяных банках, которые, в отличие от стеклянных, были легче и не бились при транспортировке. Уже через три года солдаты Британской армии получали пайки в жестяных консервных банках. Современные банки делают не только из жести, но и из легкого алюминиевого сплава;

в 1973-м – сделан первый снимок томографом – специальным медицинским аппаратом для получения изображений с целью исследования внутренних органов и тканей. 30 лет спустя, в 2003 году, автор метода магнитно-резонансной томографии, американский химик Пол Лотербур, получит Нобелевскую премию по медицине. Современные технологии магнитно-резонансной томографии позволяют измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры.

В этот день родились:

в 1819-м – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства;

в 1924-м – Павло Загребельный, украинский писатель, автор романов "Роксолана", "Я, Богдан", "Диво";

в 1930-м – Георгий Данелия, грузинский кинорежиссер и сценарист, снял фильмы "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза" и другие;

в 1930-м – Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар". Был первым, кто сыграл в кино агента 007 Джеймса Бонда. Прославился после фильмов "Марни", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Горец", "Имя розы", "Неприкасаемые", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и других;

в 1942-м – Маргарита Терехова, советская актриса, играла в картинах "Зеркало", "Монолог", "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта";

в 1944-м – Сергей Соловьев, советский режиссер, снял картины "Асса", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви";

в 1958-м – Тим Бертон, американский кинорежиссер, автор кинолент "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен возвращается", "Чарли и шоколадная фабрика", мультфильма "Труп невесты";

в 1970-м – Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

В этот день умерли:

в 1982-м – Анна Герман, польская певица, очень популярная в Советском Союзе. Исполняла песни "Надежда", "А он мне нравится", "Эхо любви", "Когда цвели сады" и другие. Умерла в 46 лет от онкологического заболевания;

в 1989-м – Ян Френкель, украинский композитор-песенник, автор музыки к песням "Журавли" (в исполнении Марка Бернеса), "Погоня" и "Русское поле" (из фильма "Новые приключения неуловимых"). Его произведения были в репертуаре Анны Герман, Иосифа Кобзона, Георга Отса, Михаила Чуева, Нани Брегвадзе, Марка Бернеса, Эмиля Горовца, Майи Кристалинской. Ушел из жизни в 68 лет от рака легких;

в 2012-м – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну. Скончался после операции на сердце в 82 года;

в 2018-м – Джон Маккейн, американский военный, политик и государственный деятель, сенатор США от штата Аризона с 1987 года и до последних лет жизни, кандидат в президенты США от Республиканской партии США на выборах 2008 года. Был активным сторонником вступления в НАТО Грузии и Украины. Умер в 81 год от онкологического заболевания.

Теги: Анна Герман, смерть, Джон Маккейн, Георгий Данелия, история, Маргарита Терехова, календарь, Тим Бертон, Клаудиа Шиффер, Сергей Соловьев, Шон Коннери, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Такое платье только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Такое платье – только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS