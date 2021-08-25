25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события

Сегодня знаменитому британскому актеру Шону Коннери исполнился бы 91 год Фото: ЕРА

Этот день в истории:

в 1810-м – английский изобретатель Питер Дюранд запатентовал технологию длительного хранения продуктов в жестяных банках с запаянными крышками. За год до этого во Франции был изобретен способ хранения стерилизованных продуктов в стеклянной таре. В итоге более популярным стало хранение продуктов именно в жестяных банках, которые, в отличие от стеклянных, были легче и не бились при транспортировке. Уже через три года солдаты Британской армии получали пайки в жестяных консервных банках. Современные банки делают не только из жести, но и из легкого алюминиевого сплава;

в 1973-м – сделан первый снимок томографом – специальным медицинским аппаратом для получения изображений с целью исследования внутренних органов и тканей. 30 лет спустя, в 2003 году, автор метода магнитно-резонансной томографии, американский химик Пол Лотербур, получит Нобелевскую премию по медицине. Современные технологии магнитно-резонансной томографии позволяют измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры.

В этот день родились:

в 1819-м – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства;

в 1924-м – Павло Загребельный, украинский писатель, автор романов "Роксолана", "Я, Богдан", "Диво";

в 1930-м – Георгий Данелия, грузинский кинорежиссер и сценарист, снял фильмы "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза" и другие;

в 1930-м – Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар". Был первым, кто сыграл в кино агента 007 Джеймса Бонда. Прославился после фильмов "Марни", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Горец", "Имя розы", "Неприкасаемые", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и других;

в 1942-м – Маргарита Терехова, советская актриса, играла в картинах "Зеркало", "Монолог", "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта";

в 1944-м – Сергей Соловьев, советский режиссер, снял картины "Асса", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви";

в 1958-м – Тим Бертон, американский кинорежиссер, автор кинолент "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен возвращается", "Чарли и шоколадная фабрика", мультфильма "Труп невесты";

в 1970-м – Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

В этот день умерли:

в 1982-м – Анна Герман, польская певица, очень популярная в Советском Союзе. Исполняла песни "Надежда", "А он мне нравится", "Эхо любви", "Когда цвели сады" и другие. Умерла в 46 лет от онкологического заболевания;

в 1989-м – Ян Френкель, украинский композитор-песенник, автор музыки к песням "Журавли" (в исполнении Марка Бернеса), "Погоня" и "Русское поле" (из фильма "Новые приключения неуловимых"). Его произведения были в репертуаре Анны Герман, Иосифа Кобзона, Георга Отса, Михаила Чуева, Нани Брегвадзе, Марка Бернеса, Эмиля Горовца, Майи Кристалинской. Ушел из жизни в 68 лет от рака легких;

в 2012-м – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну. Скончался после операции на сердце в 82 года;

в 2018-м – Джон Маккейн, американский военный, политик и государственный деятель, сенатор США от штата Аризона с 1987 года и до последних лет жизни, кандидат в президенты США от Республиканской партии США на выборах 2008 года. Был активным сторонником вступления в НАТО Грузии и Украины. Умер в 81 год от онкологического заболевания.