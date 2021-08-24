Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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В этот день 168 лет назад были изобретены картофельные чипсы
В этот день 168 лет назад были изобретены картофельные чипсы
Фото: mirpovara.ru

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

в 1853-м – американским шеф-поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы. По одной из версий, один из посетителей ресторана вернул французскую картошку, приготовленную Крамом, обратно на кухню и публично отчитал повара. В ответ Крам нарезал картофель так тонко, что тот едва не просвечивался, обжарил его в масле до хруста и подал клиенту. Тот остался доволен. Блюдо было введено в меню под названием "Чипсы Саратога" (на английском чипсы означают "ломтик", Саратог – город, в котором жил и работал Крам);

в 1869-м – запатентована первая вафельница. Житель Нью-Йорка Корнелиус Свартхаут представил общественности свое изобретение  специальную сковороду для выпечки вафель. Прибор он назвал вафельницей, от немецкого "waffle" – "ячейка" или "соты";

в 1938-м – американская газета The Christian Century впервые использовала термин "мыльная опера" по отношению к сериалам. Это название было придумано потому, что сериалах постоянно размещалась реклама производителей мыла. Первые мыльные оперы начали выходить на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки, реклама мыла была адресована прежде всего им;

в 1995-м – вышла операционная система для персональных компьютеров Windows 95.

В этот день родились:

в 1923-м – Виктор Глушков, украинский математик, кибернетик, академик, пионер компьютерной техники;

в 1928-м – Левко Лукьяненко, украинский правозащитник, диссидент, политик. Провел в сумме 26 лет в советских тюрьмах. Стал одним из основателей правозащитной "Украинской хельсинкской группы", автор "Акта провозглашения независимости Украины" в 1991 году;

в 1947-м – Пауло Коэльо, бразильский писатель, очень популярен на территории бывшего Советского Союза. В Украине получил известность после романа "Алхимик". Общий тираж его книг на всех языках, по разным оценкам, превышает 300 млн экземпляров;

в 1948-м – Жан-Мишель Жарр, французский музыкант и композитор, один из пионеров в жанре электронной музыки;

в 1957-м – Стивен Фрай, британский писатель, актер, режиссер и телеведущий. Прославился в середине 1980-х – начале 1990-х после ролей, сыгранных в паре с Хью Лори, в комедийных телесериалах "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер";

в 1988-м – Руперт Гринт, британский актер, стал знаменитым после кинодебюта в роли Рона Уизли в фильмах о маленьком волшебнике Гарри Поттере.

В этот день умерли:

в 1990-м – Сергей Довлатов, советский писатель и журналист, эмигрировавший в США. Известность ему принесли книги "Компромисс", "Заповедник", "Соло на ундервуде". Умер в 48 лет от сердечной недостаточности, похоронен в Нью-Йорке.

Теги: смерть, Левко Лукьяненко, Стивен Фрай, история, Сергей Довлатов, календарь, Жан-Мишель Жарр, лето, картофель
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