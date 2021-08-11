"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке

На снимке Ткач позирует, прижимаясь щекой к груди супруги и обнимая ее за талию.

"Немного нежности от наших волшебных Ткачей", – говорится в публикации.

"Как вы похожи, как брат и сестра", – отреагировали фолловеры.

"Братик и сестричка", – написали в комментариях подписчики страницы.

"Похожи очень", – прокомментировали пользователи сети снимок.

Контекст:

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1". С 2019 года является актером студии "Квартал 95", получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.

Ткач женат на танцовщице Виктории. Супруги воспитывают дочь Елизавету (2015). В сентябре 2020 года артист признался, мечтает о второй дочери.