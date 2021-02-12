"Что там дома, родненькие?" Ткач показал семейный отдых в Доминиканской Республике

Участник студии "Квартал 95" Юрий Ткач 11 февраля поделился в Instagram семейным снимком, сделанным во время отдыха. На фото семья артиста запечатлена на фоне пальм.
"Что там дома, родненькие? Засыпало вас?" – подписал Ткач публикацию.
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Ранее Ткач отметил в публикации, что вместе с женой Викторией и дочерью Елизаветой проводит отпуск в Доминиканской Республике.
Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1". С 2019 года является актером студии "Квартал 95", получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.
Ткач женат на танцовщице Виктории. Елизавета – единственная дочь пары. В сентябре 2020 года артист признался, что они с женой работают над вторым ребенком. По словам Ткача, он мечтает о второй дочери.