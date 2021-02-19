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19 февраля, 2021
 
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"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео

Украинский актер Юрий Ткач во время отдыха в Доминиканской Республике посетил контактный зоопарк, где с ним приключился неприятный случай.

Ткач: Это такое невероятное чувство меня в первый раз описала обезьяна
Ткач: Это такое невероятное чувство – меня в первый раз описала обезьяна
Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский актер Юрий Ткач во время отдыха в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны, которая забралась ему на руку во время съемки. Соответствующее видео он разместил 18 февраля в Instagram.

В ролике Ткач позирует в контактном зоопарке вместе с обезьянами, подкармливая их с руки. В какой-то момент одно из животных написало на руку артисту.

"Фу, господи. Это такое невероятное чувство – меня в первый раз описала обезьяна. И я еще что-то должен ей дать", – заявил Ткач.

По словам артиста, ему повезло, что обезьяна сделала это не на футболку, а на руку.

"Если бы было на футболку, было бы обидно", – подытожил он.

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1". С 2019 года является актером студии "Квартал 95", получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.

Ткач женат на танцовщице Виктории. Елизавета – единственная дочь пары. В сентябре 2020 года артист признался, что они с женой работают над вторым ребенком. По словам Ткача, он мечтает о второй дочери.

Теги: обезьяны, Доминиканская Республика, Юрий Ткач
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