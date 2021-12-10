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Актер "Квартала 95" Великий о Киве: Для меня рецензия от такого человека, как Илья, кандидата наук, имеет большое значение

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Пародия Великого народному депутату Киве не понравилась, рассказал актер
Пародия Великого народному депутату Киве не понравилась, рассказал актер
Фото: Юрий Великий / Facebook

Украинский пародист, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, как на его пародии реагируют политики.

Пародия Великого не понравилась бывшему спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом актер узнал из телесюжета на одном из каналов. Дочь же политика одобрительно оценила пародию на ее отца, рассказал Великий.

"Я могу только сказать на основе того, что видел в YouTube. ТСН, по-моему, делал сюжет с Андреем Парубием, и он сказал, что видел наш номер и ему он не понравился. Это был самый первый номер в "Квартале", где мы показали Парубия с президентом, – новогоднее обращение. Он сказал, что ему номер не понравился, что звонили знакомые, говорили: "Андрей, ответь как-то, прими меры". Но он сказал, что этот номер очень понравился его дочке. На мой взгляд, если номер понравился ребенку, это уже не 50%, а 70% успеха", – отметил Великий.

Не очень одобрительный отзыв на пародию актера, в присущем ему стиле, сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Вторая рецензия была, собственно, от Ильи Кивы. В каком-то интервью он тоже несколько раз попросил прощения. И когда у него спросили, видел ли он пародию Юрия Великого, он сказал: "Я прошу прощения, на клоунов кто-то обижался когда-то? Надо дать им под…" На букву "ж" есть слово – не хочу его в эфире употреблять. Посмотрите – в исполнении Ильи это все гораздо более "вкусно" звучит… Когда корреспондент спросил: "Вас это обидело?" – он сказал: "Меня обидеть может только равный". И я понял, что я не ровня Илье. Для меня рецензия на творчество от такого человека, как Илья, кандидата наук, как говорится, имеет большое значение", – рассказал пародист.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Великий родился в 1980 году в Котовске (сейчас – Подольск) Одесской области. Окончил Одесский национальный морской университет (получил две специальности – "морское право" и "управление морским транспортом"). В студенческие годы играл в командах КВН "Флибустьеры" и "Новая реальность".

В 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95": сначала – в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер. С 2019 года он пародирует президента Зеленского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Илья Кива, актер, пародия, Юрий Великий, ОПЗЖ
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