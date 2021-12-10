Актер "Квартала 95" Великий о Киве: Для меня рецензия от такого человека, как Илья, кандидата наук, имеет большое значение

Пародия Великого не понравилась бывшему спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом актер узнал из телесюжета на одном из каналов. Дочь же политика одобрительно оценила пародию на ее отца, рассказал Великий.

"Я могу только сказать на основе того, что видел в YouTube. ТСН, по-моему, делал сюжет с Андреем Парубием, и он сказал, что видел наш номер и ему он не понравился. Это был самый первый номер в "Квартале", где мы показали Парубия с президентом, – новогоднее обращение. Он сказал, что ему номер не понравился, что звонили знакомые, говорили: "Андрей, ответь как-то, прими меры". Но он сказал, что этот номер очень понравился его дочке. На мой взгляд, если номер понравился ребенку, это уже не 50%, а 70% успеха", – отметил Великий.

Не очень одобрительный отзыв на пародию актера, в присущем ему стиле, сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Вторая рецензия была, собственно, от Ильи Кивы. В каком-то интервью он тоже несколько раз попросил прощения. И когда у него спросили, видел ли он пародию Юрия Великого, он сказал: "Я прошу прощения, на клоунов кто-то обижался когда-то? Надо дать им под…" На букву "ж" есть слово – не хочу его в эфире употреблять. Посмотрите – в исполнении Ильи это все гораздо более "вкусно" звучит… Когда корреспондент спросил: "Вас это обидело?" – он сказал: "Меня обидеть может только равный". И я понял, что я не ровня Илье. Для меня рецензия на творчество от такого человека, как Илья, кандидата наук, как говорится, имеет большое значение", – рассказал пародист.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube