Комитет Рады рассмотрит ситуацию с нардепом Кивой, который обматерил журналистов Bihus.info

Журналисты проекта Bihus.info обратились в несколько комитетов парламента из-за нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который обматерил их журналиста. Комитет по вопросам свободы слова пообещал поднять вопрос поведения депутата на заседании 17 февраля.

Журналисты проекта Bihus.info обратились в профильные комитеты Верховной Рады и к правоохранителям после того, как в кулуарах парламента народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обматерил их журналиста Даниила Мокрика, а также руководителя проекта Дениса Бигуса. Об этом сообщает hromadske.

В частности, расследователи обратились в комитет по вопросам свободы слова и в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Кроме того, обратились и к языковому омбудсмена и полиции – из-за, по их мнению, "хулиганских действий Кивы".

Мокрик рассказал, что 11 февраля ему позвонили из комитета по вопросам свободы слова и сказали, что планируют рассмотреть ситуацию с Кивой на заседании 17 февраля. Мокрика пригласили принять участие в заседании, журналист пообещал присоединиться.

"Поведение Кивы является позорным для любого человека в цивилизованном обществе, а тем более для народного депутата, который, судя по декларации, живет только за счет налогоплательщиков и аренды жомовой ямы. Это пренебрежение к журналистам и принципам свободы слова, которые нельзя игнорировать только потому, что "ну это же Кива". Интересно, как на этот жом собираются отреагировать в Верховной Раде", – говорит журналист.

Также юристы Bihus.info обратились в правоохранительные органы с заявлением о возможном преступлении Кивы по материалам, изложенным в журналистском расследовании. В нем они выяснили, что Кива получал деньги от сдачи в аренду жомовой ямы. Позже журналисты также установили, что изначальным владельцем компании, которая платила за аренду, был житель не подконтрольной правительству территории Луганской области.