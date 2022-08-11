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11 августа, 2022
 
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Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий рассказал, как в украинском селе применяют военные трофеи

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Великий в образе дяди Сережи заявил, что российские сухие пайки не едят ни свиньи, ни собаки
Великий в образе дяди Сережи заявил, что российские сухие пайки не едят ни свиньи, ни собаки
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 10 августа опубликовал видео, в котором от имени жителя украинского села дяди Сережи рассказал, как используется в хозяйстве российская военная техника.

По сюжету, к украинскому селянину обратились с призывом сдать трофейное оружие. А тот рассказал, что вся техника получила применение в хозяйстве.

"Какой это танк? Это давно уже трахип – трактор, хитро переделанный", – сказал он.

Великий в образе дяди Сережи рассказал, что дулом в селе отгоняют жуков "с колорадской ленточкой", из танков в сделали мангалы, а один умелец – кабриолет, из касок – дуршлаги, бурятов поставили вместо чучел на полях, а на коров повесили рации – "из одного скота – на другой".

Дядя Сережа также объяснил, почему на мусорнике валяется "куча российских сухпайков".

"А что с ними делать? Хотели свиньям дать – не едят, собакам дали – не едят. Теперь думаем, как свиней с собаками случить. Может, свинособаки будут есть", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Украина, война, актер, война России против Украины, пародия, Юрий Великий, комик
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