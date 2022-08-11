  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий рассказал, как в украинском селе применяют военные трофеи

По сюжету, к украинскому селянину обратились с призывом сдать трофейное оружие. А тот рассказал, что вся техника получила применение в хозяйстве.
"Какой это танк? Это давно уже трахип – трактор, хитро переделанный", – сказал он.
Великий в образе дяди Сережи рассказал, что дулом в селе отгоняют жуков "с колорадской ленточкой", из танков в сделали мангалы, а один умелец – кабриолет, из касок – дуршлаги, бурятов поставили вместо чучел на полях, а на коров повесили рации – "из одного скота – на другой".
Дядя Сережа также объяснил, почему на мусорнике валяется "куча российских сухпайков".
"А что с ними делать? Хотели свиньям дать – не едят, собакам дали – не едят. Теперь думаем, как свиней с собаками случить. Может, свинособаки будут есть", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.