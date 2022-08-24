  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео

Бацман: Сегодняшние украинские козаки – это наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой Фото: Алеся Бацман / Facebook

Музыку к песне "Козацькому роду нема переводу" написал украинский композитор Николай Балема, а слова – поэты Мирослав Воньо и Петр Карась. По словам Бацман, это ее любимая песня еще со школьных времен.

"Пели мы его в ансамбле "Малинова криниця" под руководством женщины-огня Ольги Григорьевны Янковой, – написала в день премьеры на своей странице в Facebook Бацман. – Сегодня эта песня обрела новую жизнь и новый смысл, сегодня я ее пою по-другому. Потому что сегодняшние украинские казаки – это уже не древние предки, а наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой. Эта песня для них. Берегите себя, ребята, берегите Украину! Возвращайтесь с победой! С Днем Независимости, моя Украина!"

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Видео: Алеся Бацман / YouTube