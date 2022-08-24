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24 августа, 2022
 
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"Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео

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Бацман: Сегодняшние украинские козаки это наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой
Бацман: Сегодняшние украинские козаки – это наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой
Фото: Алеся Бацман / Facebook

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман 24 августа, в День Независимости Украины на своем канале в YouTube презентовала клип и песню "Козацькому роду нема переводу" в современной аранжировке. Она посвятила композицию украинским защитникам.

Музыку к песне "Козацькому роду нема переводу" написал украинский композитор Николай Балема, а слова – поэты Мирослав Воньо и Петр Карась. По словам Бацман, это ее любимая песня еще со школьных времен. 

"Пели мы его в ансамбле "Малинова криниця" под руководством женщины-огня Ольги Григорьевны Янковой, – написала в день премьеры на своей странице в Facebook Бацман. – Сегодня эта песня обрела новую жизнь и новый смысл, сегодня я ее пою по-другому. Потому что сегодняшние украинские казаки – это уже не древние предки, а наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой. Эта песня для них. Берегите себя, ребята, берегите Украину! Возвращайтесь с победой! С Днем Независимости, моя Украина!"

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2022 году страна празднует 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

В минувшем году Бацман ко Дню Независимости Украины исполнила а капелла песню Тараса Петриненко "Україна".

Теги: Украина, казаки, День Независимости, независимость, Алеся Бацман, война России против Украины
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