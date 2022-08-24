Чудовищная война, развязанная Россией в Украине, дает возможность всему миру увидеть, в чем разница между "хорошим" и "плохим" национализмом – Щаранский

Чудовищная война, развязанная Россией в Украине, дает возможность всему миру увидеть и понять в чем разница между "хорошим" и "плохим" национализмом, пишет Щаранский.

"Украинский национализм стал основой, объединившей весь народ на борьбу за свободу, в которой он жил все эти годы. Украина платит огромную цену за то, что уже шесть месяцев героически борется за право существовать как свободная нация, как мы. И в этой борьбе она защищает не только свои интересы, но и интересы всего свободного мира", – заявил он.

По мнению политика, Израиль, как национальное демократическое государство, должен чувствовать особую солидарность с Украиной.

В то же время президент России Владимир Путин, "объявив Украину несуществующей нацией и начав войну", создал современный вариант империалистического и колониального национализма, убежден Щаранский.

Израильский политик пишет, что развитие России и Украины после развала Советского Союза шло во многом похожими путями. Для обеих стран, сожалеет Щаранский, была характерна коррупция, слабость социальных институтов, полная непрозрачность экономики, тесная связь между политиками и олигархами.

"Но было одно принципиальное отличие. За последние 22 года в Украине сменилось пять президентов, за то же время Россией правил один президент", – отмечает он.

Путин посвятил многие годы тому, чтобы не допустить никакой конкуренции и гарантировать свое президентство до конца жизни, указал Щаранский. В то время как украинский народ "высказывал свое несогласие" с действиями властей, выходил на Майдан и в итоге шел к избирательным урнам, где всегда была нелегкая борьба среди претендентов на право стать президентом.

"Это отличие полностью определяет характер правления в России и Украине. Чтобы контролировать свой народ, диктатору нужен внешний враг и объединяющая миссия. Миссией Путина стало восстановление Российской империи", – заключает Щаранский.