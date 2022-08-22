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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет в 66 тысяч домов украинцев в зоне боевых действий – ДТЭК

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Для большинства семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз из-за постоянных разрушений электросетей
Для большинства семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз из-за постоянных разрушений электросетей
Фото: grids.dtek.com

За неделю с 15 по 21 августа энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 66 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

За неделю специалисты возобновлять работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 136 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В ДТЭК сообщают, что самая сложная ситуация в Донецкой области. Ежедневно почти на всей территории области из-за ракетных, авиа- и артиллерийских обстрелов российских кафиров рушится инфраструктура электросетей и дома жителей.

"Несмотря на это – энергетики продолжают работать и делают все возможное, чтобы снабжать жителей светом. Только за прошедшую неделю электромонтеры ДТЭК возобновили поставки света почти почти 47 тысячам жильцов жителей области в 97 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов. Для большинства этих семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз из-за постоянных разрушений электросетей", – сообщили в компании.

Значительно выросла интенсивность и частота вражеских обстрелов в Днепропетровской области, ежедневно оккупанты повреждали электросети Никопольского и Криворожского районов области. За неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 18,5 тысяч семей в 18 населенных пунктах.

"Без света пока остается 73 тысячи домов в Донецкой области и почти более 3 тысяч домов в Днепропетровской области. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть им свет. Как только Вооруженные силы предоставляют разрешение, наши специалисты оперативно возобновляют работу линий и подстанций, которые были повреждены из-за боевых действий", – подчеркивают в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, Донецкое, война России против Украины, разрушения, инфраструктура
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