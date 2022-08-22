За неделю энергетики вернули свет в 66 тысяч домов украинцев в зоне боевых действий – ДТЭК

За неделю специалисты возобновлять работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 136 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В ДТЭК сообщают, что самая сложная ситуация в Донецкой области. Ежедневно почти на всей территории области из-за ракетных, авиа- и артиллерийских обстрелов российских кафиров рушится инфраструктура электросетей и дома жителей.

"Несмотря на это – энергетики продолжают работать и делают все возможное, чтобы снабжать жителей светом. Только за прошедшую неделю электромонтеры ДТЭК возобновили поставки света почти почти 47 тысячам жильцов жителей области в 97 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов. Для большинства этих семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз из-за постоянных разрушений электросетей", – сообщили в компании.

Значительно выросла интенсивность и частота вражеских обстрелов в Днепропетровской области, ежедневно оккупанты повреждали электросети Никопольского и Криворожского районов области. За неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 18,5 тысяч семей в 18 населенных пунктах.

"Без света пока остается 73 тысячи домов в Донецкой области и почти более 3 тысяч домов в Днепропетровской области. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть им свет. Как только Вооруженные силы предоставляют разрешение, наши специалисты оперативно возобновляют работу линий и подстанций, которые были повреждены из-за боевых действий", – подчеркивают в ДТЭК.

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