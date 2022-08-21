Энергетики ДТЭК и ВСУ вернули свет для 7 тыс. семей в зоне боевых действий

"Несмотря на постоянную опасность специалисты ДТЭК Донецкие электросети в течение 20 августа вернули свет в пять населенных пунктов. Снова с электричеством 6755 семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донбасса", – отметили в компании.

Под обстрелами российских оккупантов находится юго-западная часть Днепропетровской области, значительные разрушения испытывают Никопольский и Криворожский районы, сообщили в пресс-службе. В течение 20 августа силами "ДТЭК Днепровские электросети" электроснабжение вернули 740 семьям в двух населенных пунктах региона, пострадавших от обстрелов врага.

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