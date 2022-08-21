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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК и ВСУ вернули свет для 7 тыс. семей в зоне боевых действий

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Значительные разрушения испытывают Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, отметили в компании
Значительные разрушения испытывают Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, отметили в компании
Фото: dtek-dem.com.ua

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для 7 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Несмотря на постоянную опасность специалисты ДТЭК Донецкие электросети в течение 20 августа вернули свет в пять населенных пунктов. Снова с электричеством 6755 семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донбасса", – отметили в компании.

Под обстрелами российских оккупантов находится юго-западная часть Днепропетровской области, значительные разрушения испытывают Никопольский и Криворожский районы, сообщили в пресс-службе. В течение 20 августа силами "ДТЭК Днепровские электросети" электроснабжение вернули 740 семьям в двух населенных пунктах региона, пострадавших от обстрелов врага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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