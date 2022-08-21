Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 – Ким

Удары были нанесены около 1.00 ночи.

"По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", – написал он.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.