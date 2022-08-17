Отмена реформы облэнерго исключит возможность восстановления разрушенных войной электросетей – эксперт

Он подчеркнул, что процесс восстановления сетей пошел с первого дня войны "без команд сверху" и "продолжается до сих пор".
"На этом положительном фоне готовности и способности ОСР к восстановлению поврежденных сетей совершенно неожиданным выглядит предложение комитета по энергетике при Офисе президента в НКРЭКУ скорректировать условия стимулирующего RAB-тарифа для операторов систем распределения", – сообщил Саква.
По его словам, в контексте ожидаемого военного осенне-зимнего периода и реальных угроз инициатива отмены реформы RAB выглядит особенно опасной.
"Репутационные потери от окончательной остановки реформ в энергетике тоже однозначно будут. Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым", – резюмировал Саква.