Отмена реформы облэнерго исключит возможность восстановления разрушенных войной электросетей – эксперт

Юрий Саква: Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым Фото: Yuri Sakva / Facebook

"Неожиданно по-хорошему "выстрелила" введенная с 2021 года методология RAB-регулирования тарифов для операторов системы распределения. Так, та же методология со своими недостатками и рисками на фоне войны стала единственным финансовым гарантом восстановления разрушенных сетей и возвращения света гражданам в эти трудные первые пять месяцев войны", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс восстановления сетей пошел с первого дня войны "без команд сверху" и "продолжается до сих пор".

"На этом положительном фоне готовности и способности ОСР к восстановлению поврежденных сетей совершенно неожиданным выглядит предложение комитета по энергетике при Офисе президента в НКРЭКУ скорректировать условия стимулирующего RAB-тарифа для операторов систем распределения", – сообщил Саква.

По его словам, в контексте ожидаемого военного осенне-зимнего периода и реальных угроз инициатива отмены реформы RAB выглядит особенно опасной.

"Репутационные потери от окончательной остановки реформ в энергетике тоже однозначно будут. Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым", – резюмировал Саква.