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Отмена реформы облэнерго исключит возможность восстановления разрушенных войной электросетей – эксперт

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Юрий Саква: Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым
Юрий Саква: Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым
Фото: Yuri Sakva / Facebook

Отмена реформы стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии приведет к невозможности облэнерго оперативно ремонтировать и восстанавливать разрушенные оккупантами линии электропередачи. Об этом сообщил первый заместитель Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква в своем Facebook.

"Неожиданно по-хорошему "выстрелила" введенная с 2021 года методология RAB-регулирования тарифов для операторов системы распределения. Так, та же методология со своими недостатками и рисками на фоне войны стала единственным финансовым гарантом восстановления разрушенных сетей и возвращения света гражданам в эти трудные первые пять месяцев войны", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс восстановления сетей пошел с первого дня войны "без команд сверху" и "продолжается до сих пор".

"На этом положительном фоне готовности и способности ОСР к восстановлению поврежденных сетей совершенно неожиданным выглядит предложение комитета по энергетике при Офисе президента в НКРЭКУ скорректировать условия стимулирующего RAB-тарифа для операторов систем распределения", – сообщил Саква.

По его словам, в контексте ожидаемого военного осенне-зимнего периода и реальных угроз инициатива отмены реформы RAB выглядит особенно опасной.

"Репутационные потери от окончательной остановки реформ в энергетике тоже однозначно будут. Я думаю, что решение в предложенном виде не имеет шансов быть принятым", – резюмировал Саква.

https://www.facebook.com/yuri.sakva/posts/pfbid02AFmNppDhxAEmSRKh72dQR1kZqg1MBPzttsSFhkFX4t3PsqNtLfdiy2SCwWBR4WJXl

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, реформа, Юрий Саква, RAB-тариф
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