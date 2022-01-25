ДТЭК обновила электросети для 300 тысяч клиентов в Киевской области в 2021 году

"В рамках программы "Большое обновление сетей" в 2021 году "ДТЭК Киевские региональные электросети" реконструировала подстанцию 110/10 кВ "Гостомель" и построила подстанцию 110/35/10 кВ "Козин" в энергодефицитных Бучанском и Обуховском районах. Энергообъекты повысили надежность электроснабжения и позволили удовлетворить растущую потребность в дополнительной мощности действующих клиентов и присоединении новых потребителей к электросетям. ДТЭК – бизнес, действующий в интересах Украины, развивает электроинфраструктуру регионов для обеспечения клиентов необходимой мощностью и стабильной электроэнергией", – отметил генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда.

Программу "Большое обновление сетей", направленную на обновление и развитие сетей в Киевской области, "ДТЭК Киевские региональные электросети" начала в 2021 году после внедрения в стране стимулирующих инвестиции RAB-тарифов.

Результатом, отмечают в компании, стала модернизация подстанции, реконструкция линий и установка более 37 тысяч новых электросчетчиков для жителей области. В 2021 году было отремонтировано более 1000 километров линий электропередачи и установлено 160 реклоузеров. Эти устройства могут самостоятельно восстанавливать электроснабжение в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети в режиме онлайн.

За прошлый год компания смонтировала 37 тысяч электронных устройств учета электроэнергии, которые заменили устаревшие механические счетчики. Сообщается, что установка счетчиков была предусмотрена инвестиционной программой компании, поэтому не нуждалась в дополнительных расходах со стороны клиентов.