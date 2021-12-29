ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов, чтобы не допустить отключений на новогодние праздники

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы для усиления инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", – говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.

В компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

"ДТЭК – надежная и ответственная компания, заботящаяся о своих клиентах и понимающая, что бесперебойное электроснабжение – это тепло и уют в праздничные дни", – подытожили в компании.