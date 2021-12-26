В Днепропетровской области три "угольные" общины при поддержке ДТЭК начали трансформацию

Эти три общины одними из первых в Украине утвердили программы экономической диверсификации и определили приоритеты развития на ближайшие годы, отметили в компании. На сегодня в стране почти 70 моногородов зависят от индустрии тепловой генерации, она обеспечивает 1,3 млн рабочих мест, и 60% поступлений в бюджет в таких общинах формируют именно угольные предприятия.

В городах, где работают шахты "ДТЭК Энерго", компания помогает общинам определить альтернативные пути развития, за ее счет профинансирована работа экспертов Агентства устойчивого развития (АСТАР). Специалисты вместе с представителями общин исследовали ресурсы региона и подготовили программы трансформации на первые три года, а также рассчитали необходимые инвестиций и определили возможные источники финансирования.

"Отказ от угледобычи требует экономического перепрофилирования нашей территории, чтобы создать новые рабочие места и найти источники наполнения местного бюджета взамен угледобывающих предприятиях. Мы планируем после завершения работы шахты "Юбилейная" создать на ее территории индустриальный парк с биоэтаноловым заводом и тепличными комплексами. Видим потенциал в выращивании, хранении и переработке фруктов и овощей. Будем развивать существующие сервисные услуги по ремонту агротехники, рассматриваем запуск "зеленого маршрута" для туризма", – объяснил заместитель председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Петропавловского поселкового совета Иван Леонов.

В программу диверсификации экономики Николаевской общины включили три направления: производство кисломолочной продукции, производство и расширение рынка сбыта тыквенных цукатов, расширение ассортимента продуктов пчеловодства, сообщил сельский голова Николаевки Виктор Одоевцев.

"Першотравенск после закрытия шахт будет развиваться в новых реалиях, поэтому мы уже сегодня ищем альтернативные источники бюджетообразования и другие пути и возможности для развития. Наша программа предусматривает тепломодернизацию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, поиск альтернативных источников тепло- и водоснабжения, создание новых рабочих мест на замену рабочим местам на угольных предприятиях, создание добавленной стоимости в уже существующих в городе бизнесах", – рассказала городская голова Першотравенска Оксана Винницкая.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" сообщил, что взял на себя ответственность помочь общинам заранее определить новые экономические направления для развития бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, сохранить инфраструктуру и привлекательность для жителей этих общин.