В Кении по всей стране пропал свет из-за обрыва линии электроснабжения

Как отмечается, блекаут произошел после того, как обрушились опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.
"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром, в 10.45 (09.45 по Киеву)", – говорится в заявлении компании.
January 11, 2022
К вечеру 11 января электроснабжение возобновили везде, кроме городов Гарисса, Мвинги и Китуи. Также начали работы по ремонту обрушившейся линии электропередачи, сообщили в компании.
January 11, 2022