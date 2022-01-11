В Кении по всей стране пропал свет из-за обрыва линии электроснабжения

Блекаут произошел после того, как обрушились опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи Фото: The Kenya Power & Lighting Company Plc. / Twitter

Как отмечается, блекаут произошел после того, как обрушились опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.

"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром, в 10.45 (09.45 по Киеву)", – говорится в заявлении компании.

pic.twitter.com/RvxqDsUtzq — The Kenya Power & Lighting Company Plc. (@KenyaPower) January 11, 2022

К вечеру 11 января электроснабжение возобновили везде, кроме городов Гарисса, Мвинги и Китуи. Также начали работы по ремонту обрушившейся линии электропередачи, сообщили в компании.