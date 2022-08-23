Облэнерго пока могут оперативно ремонтировать разрушенные оккупантами электросети благодаря успешной реформе тарифообразования – эксперт

В 2021 году в Украине было внедрено RAB-регулирование, программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война Фото: depositphotos.com

"Время показало, что благодаря этой реформе операторы систем распределения в условиях войны смогли в полной мере профинансировать работы по восстановлению электросетей, чтобы в сжатые сроки вернуть свет украинским гражданам", – сказал Баранюк.

Глава союза отметил, что тесная коммуникация и совместная работа между профильными союзами и властями должны сохраняться и в дальнейшем, чтобы страна могла успешно подготовиться и пройти отопительный сезон.

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Видео: ENERGY CLUB / YouTube