Облэнерго пока могут оперативно ремонтировать разрушенные оккупантами электросети благодаря успешной реформе тарифообразования – эксперт

"Время показало, что благодаря этой реформе операторы систем распределения в условиях войны смогли в полной мере профинансировать работы по восстановлению электросетей, чтобы в сжатые сроки вернуть свет украинским гражданам", – сказал Баранюк.
Глава союза отметил, что тесная коммуникация и совместная работа между профильными союзами и властями должны сохраняться и в дальнейшем, чтобы страна могла успешно подготовиться и пройти отопительный сезон.
Общественный союз "Умные электросети" 18 августа призвал власти обеспечить возможность для облэнерго оперативно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий линии электропередачи и готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону.
Авторы обращения отметили, что до полномасштабного вторжения России износ электросетей в Украине достигал от 50% до 70%. В 2021 году было внедрено RAB-регулирование, которое позволило начать обновление сетей по всей Украине, эта программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война.
В условиях высокой инфляции и снижения объемов распределения электроэнергии до 30% RAB-тариф стал единственным реальным источником для закупки материалов, ремонтов, выплаты зарплат работникам операторов систем распределения, подчеркнули в организации.