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Облэнерго пока могут оперативно ремонтировать разрушенные оккупантами электросети благодаря успешной реформе тарифообразования – эксперт

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В 2021 году в Украине было внедрено RAB-регулирование, программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война
В 2021 году в Украине было внедрено RAB-регулирование, программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война
Фото: depositphotos.com

Благодаря реформе тарифообразования, которая была внедрена государством в облэнерго в прошлом году, компании смогли оперативно профинансировать все работы по безотлагательному восстановлению разрушенных войной электросетей. Об этом заявил глава общественного cоюза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк на заседании Energy Club, которое транслировалось в YouTube.

"Время показало, что благодаря этой реформе операторы систем распределения в условиях войны смогли в полной мере профинансировать работы по восстановлению электросетей, чтобы в сжатые сроки вернуть свет украинским гражданам", – сказал Баранюк.

Глава союза отметил, что тесная коммуникация и совместная работа между профильными союзами и властями должны сохраняться и в дальнейшем, чтобы страна могла успешно подготовиться и пройти отопительный сезон.

ВИДЕО
Видео: ENERGY CLUB / YouTube
Контекст:

Общественный союз "Умные электросети" 18 августа призвал власти обеспечить возможность для облэнерго оперативно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий линии электропередачи и готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону.

Авторы обращения отметили, что до полномасштабного вторжения России износ электросетей в Украине достигал от 50% до 70%. В 2021 году было внедрено RAB-регулирование, которое позволило начать обновление сетей по всей Украине, эта программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война. 

В условиях высокой инфляции и снижения объемов распределения электроэнергии до 30% RAB-тариф стал единственным реальным источником для закупки материалов, ремонтов, выплаты зарплат работникам операторов систем распределения, подчеркнули в организации.

Теги: отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, ремонт, реформа, RAB-тариф
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