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ДЕНЬГИ

Украине придется переплачивать за импортные энергоресурсы, если не платить собственным энергетикам – Кучеренко

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Алексей Кучеренко: Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам
Алексей Кучеренко: Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам
Фото: rbc.ua

Недофинансирование отраслей газодобычи и электроэнергетики может привести к тому, что государству придется закупать импортные энергоресурсы по более высоким ценам, заявил нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в Facebook.

"Народ, не желающий кормить свою армию, скоро будет кормить чужую. Всем известна фраза Наполеона, которую можно легко привязать к текущей ситуации в энергетике Украины. Кто не хочет кормить своих энергетиков, скоро будет кормить чужих", – заявил Кучеренко.

Он пояснил, что "Нафтогаз" сейчас не покупает газ для увеличения запасов в хранилищах у украинских добывающих компаний. При этом существует риск, что компания зимой будет покупать топливо гораздо дороже в ЕС.

"И по тем ценам, которые нам будут навязывать. И если лишний газ у ЕС вообще будет", – добавил нардеп.

Также он сообщил, что критическая ситуация сейчас и на рынке электроэнергии, где накапливаются долги.

"Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам. Когда там зимой 1 МВт-ч электроэнергии будет стоить €1000 и нам придется ее безропотно покупать, просто помните, что летом мы не платили своим энергетикам каких-то €70–100 за МВт-ч. Тем более не дали возможность инвесторам построить новые станции "зеленой" энергетики, которые готовы это делать, несмотря на войну, со стоимостью электроэнергии €88 за МВт-час", – подчеркнул Кучеренко.

По его мнению, что касается и газа, и электроэнергии от ЕС для Украины, будет действовать принцип "плати или мерзни".

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid08Kim2Jjfo4P648MmVEJwk5TDB2xCXu4hCnmdqmVZcDWX9rzra9AgdiSCgJbjyZ9pl

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

Теги: газ, энергетика, цены, электроэнергия, газопровод, газодобыча, Алексей Кучеренко, Европейский союз, российский газ
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