Украине придется переплачивать за импортные энергоресурсы, если не платить собственным энергетикам – Кучеренко

"Народ, не желающий кормить свою армию, скоро будет кормить чужую. Всем известна фраза Наполеона, которую можно легко привязать к текущей ситуации в энергетике Украины. Кто не хочет кормить своих энергетиков, скоро будет кормить чужих", – заявил Кучеренко.
Он пояснил, что "Нафтогаз" сейчас не покупает газ для увеличения запасов в хранилищах у украинских добывающих компаний. При этом существует риск, что компания зимой будет покупать топливо гораздо дороже в ЕС.
"И по тем ценам, которые нам будут навязывать. И если лишний газ у ЕС вообще будет", – добавил нардеп.
Также он сообщил, что критическая ситуация сейчас и на рынке электроэнергии, где накапливаются долги.
"Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам. Когда там зимой 1 МВт-ч электроэнергии будет стоить €1000 и нам придется ее безропотно покупать, просто помните, что летом мы не платили своим энергетикам каких-то €70–100 за МВт-ч. Тем более не дали возможность инвесторам построить новые станции "зеленой" энергетики, которые готовы это делать, несмотря на войну, со стоимостью электроэнергии €88 за МВт-час", – подчеркнул Кучеренко.
По его мнению, что касается и газа, и электроэнергии от ЕС для Украины, будет действовать принцип "плати или мерзни".
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.
19 августа в российской компании заявили, что из-за ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая" 31 августа, 1-го и 2 сентября российский газ не будет транспортироваться в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".