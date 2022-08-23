Украине придется переплачивать за импортные энергоресурсы, если не платить собственным энергетикам – Кучеренко

Алексей Кучеренко: Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам Фото: rbc.ua

"Народ, не желающий кормить свою армию, скоро будет кормить чужую. Всем известна фраза Наполеона, которую можно легко привязать к текущей ситуации в энергетике Украины. Кто не хочет кормить своих энергетиков, скоро будет кормить чужих", – заявил Кучеренко.

Он пояснил, что "Нафтогаз" сейчас не покупает газ для увеличения запасов в хранилищах у украинских добывающих компаний. При этом существует риск, что компания зимой будет покупать топливо гораздо дороже в ЕС.

"И по тем ценам, которые нам будут навязывать. И если лишний газ у ЕС вообще будет", – добавил нардеп.

Также он сообщил, что критическая ситуация сейчас и на рынке электроэнергии, где накапливаются долги.

"Конечно, европейцы нам помогут своей электроэнергией, но по рыночным ценам. Когда там зимой 1 МВт-ч электроэнергии будет стоить €1000 и нам придется ее безропотно покупать, просто помните, что летом мы не платили своим энергетикам каких-то €70–100 за МВт-ч. Тем более не дали возможность инвесторам построить новые станции "зеленой" энергетики, которые готовы это делать, несмотря на войну, со стоимостью электроэнергии €88 за МВт-час", – подчеркнул Кучеренко.

По его мнению, что касается и газа, и электроэнергии от ЕС для Украины, будет действовать принцип "плати или мерзни".