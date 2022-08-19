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Украина рискует не получить новые мощности производства электроэнергии зимой – нардеп Буймистер

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Для прохождения отопительного сезона власти будут вынуждены пойти на повышение максимальных рыночных цен на электричество с &euro;75 за МВт-час до &euro;100 или даже выше, считает Людмила Буймистер
Для прохождения отопительного сезона власти будут вынуждены пойти на повышение максимальных рыночных цен на электричество с €75 за МВт-час до €100 или даже выше, считает Людмила Буймистер
Фото: Vadym Krasnooky / Facebook

Украина теряет возможность получить новые энергомощности зимой из-за блокирования изменений законодательства, которые позволили бы инвесторам достроить уже начатые проекты и которые до полномасштабного вторжения России в Украину планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в Facebook написала внефракционный народный депутат Людмила Буймистер.

Она отметила, что на прошлой неделе во время рассмотрения законопроекта №7605 на заседании комитета ВР по вопросам экономики внесла правку, которая могла бы позволить достроить в ближайшие полгода-год уже начатые проекты "зеленой" энергетики.

"И вот 15 августа комитет экстренно согнали на заседание, чтобы удалить мою правку из законопроекта. Не в последнюю очередь благодаря печально известному [нардепу от "Слуги народа"] Андрею Герусу, главе комитета ТЭК. Он с большим рвением годами создает проблемы инвесторам в возобновляемую энергетику и не сдержал себя и в этот раз", – заявила Буймистер.

Она считает, что такие действия лишают Украину энергетических успехов в преддверии зимы. По словам политика, в активной стадии строительства с уже приобретенным заранее оборудованием находятся по меньшей мере пять компаний – три иностранных инвестора и два украинских, желающих закончить начатые проекты ветроэлектростанций, – в общей сложности чуть более 300 МВт мощностей.

"С европейскими рыночными ценами на электроэнергию на уровне 400–450–500 МВт-час они бы наперегонки бежали покупать нашу электроэнергию с ветровых станций, которая стоит каких-то 88 МВт-час. Для них это мог быть аттракцион невиданной щедрости от Украины, а для нашего государства – возможность заработать валюту и показать себя надежным партнером, который помогает избавляться от российской энергетической зависимости", – пояснила Буймистер.

Она добавила, что для прохождения отопительного сезона власти будут вынуждены пойти на повышение максимальных рыночных цен с €75 за МВт-час до 100 или даже выше.

"К удивлению для многих диванных и энергетических "экспертов", которые придумывали мифы о дорогой "зеленой" энергетике, именно она сейчас самая стабильная и, несмотря на мировую конъюнктуру, выдает электроэнергию по устойчивым ценам. То есть мы уже осенью увидим, что "зеленая" электроэнергия ветра дешевле цен на рынке электроэнергии в Украине, – подчеркнула нардеп. – Пока все внимание украинцев приковано к борьбе с врагом и помощи нашим защитникам, пророссийские силы и просто "полезные идиоты", к сожалению, все еще продолжают изнутри разрушать экономику и энергетику страны… Уже давно нужно понять, что те, кто распространяет лживые нарративы о якобы дорогой "зеленой" электроэнергии, подыгрывают интересам Кремля".

https://www.facebook.com/milabst/posts/pfbid0SNH7pjfZ81gsn98j9UxJivduZLKsGGS4RcQpcovG5Edeqdr1DwTTYicj4Xj8HfMkl

Теги: экономика, энергетика, электроэнергия, Людмила Буймистер, зеленая энергетика
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