Нардеп Гончаренко: Вместо того, чтобы ускоренно вводить новые "зеленые" электростанции, власти Украины обманывают инвесторов

"Иностранные компании – среди которых NBT, Guris (Ovidnorth), Ori, Nebras Power, Exim Kolis – строят в Украине ветровые электростанции, которые призваны Украину и в целом Европу освободить от российского энергетического шантажа. Этим компаниям украинские власти пообещали сохранить инвестиционные условия, чтобы они смогли достроить свои объекты, остановившиеся из-за войны. На прошлой неделе комитет по экономике уже принял обещанную правку к закону, но здесь по традиции включились коррупционеры/решалы. И вот вчера этот же комитет экстренно собрался на повторное заседание и указанную правку вычеркнул из проекта закона", – написал нардеп.

Он заявил, что к этому решению мог иметь отношение нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус – "ярый сторонник импорта электричества из Беларуси и России".

"Факт на табло: инвесторы обмануты, доверие к Украине падает. Все эти, казалось бы, мелкие чиновничьи схемы приводят к ужасающим последствиям. Сегодня Украина как никогда нуждается в доверии инвесторов и их готовности вкладывать средства в Украину. Инвестиции привлекаются не рассказами сказок в Лугано о том, как мы будем развивать экономику, а конкретными шагами, которые вызывают доверие у инвесторов. Более того, [президент РФ Владимир] Путин захватил крупнейшую в Украине и в целом в Европе Запорожскую АЭС. Вождь рашистов шантажирует весь континент ядерной катастрофой, а Украину – проблемами в отопительный сезон. И вместо того, чтобы ускоренно вводить в эксплуатацию новые "зеленые" электростанции и минимизировать последствия от захваченных оккупантом ТЭС и АЭС, наши власти создают искусственные преграды и на ровном месте обманывают инвесторов", – считает политик.

Гончаренко добавил, что межфракционное парламентское объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" будет добиваться выполнения государством своих обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и "делать все возможное, чтобы привлечь в Украину как можно больше западных инвестиций".