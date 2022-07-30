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Гончаренко: Нужно уже сейчас привлекать инвестиции и замещать газ чистой энергией. А не отбрасывать развитие "зеленой" энергетики на десятилетие назад

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Алексей Гончаренко: Единственный способ послать российский газ вслед за кораблем это увеличить инвестиции в "зеленую" энергетику
Алексей Гончаренко: Единственный способ послать российский газ вслед за кораблем – это увеличить инвестиции в "зеленую" энергетику
Фото: dialog.ua

В Украине "отдельные чиновники" обсуждают возможность отменить "зеленый" тариф на электроэнергию и таким образом могут на 15 лент назад откинуть развитие возобновляемой энергетики, рассказал в своем Facebook нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Три недели назад в Лугано Украина обещала европейцам бум инвестиций в зеленую энергетику. Создать здесь суперблагоприятные условия, по которым наша страна привлечет сотни миллиардов долларов и построит новую энергосистему. А сегодня на полном серьезные отдельные чиновники размышляют над тем, чтобы полностью упразднить "зеленый" тариф и вернуться на 15 лет назад. Месяца не прошло, а мы уже замахнулись на то, чтобы обмануть весь мир цивилизованный", – написал политик.

Он убежден, что Украине необходимо привлекать инвестиции в "зеленую" энергетику, а не мешать ее развитию.

"Если кто-то думает, что в Европе такие заявления останутся без реакции – это точно не так. Первое, что после войны сейчас волнует европейцев – это вопрос климата и зеленой энергетики. Когда Россия душит Европу и весь цивилизованный мир газовым шантажом, единственный способ послать российский газ вслед за кораблем – это увеличить инвестиции в "зеленую" энергетику. Этим занимается весь цивилизованный мир. Этим должна заниматься и Украина. Причем Украина должна стоять в первом ряду. В наших интересах, чтобы страна-бензоколонка, как можно быстрее пересохла и развалилась на 1000 кусков без потока нефтегазодолларов. Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и замещать газ чистой энергией. А не придумывать поводы для того, чтобы отбросить развитие зеленой энергетики на десятилетие назад", – подытожил Гончаренко.

Контекст:

4–5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство представило на конференции планстроительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. "Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 июля.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, энергетика, Алексей Гончаренко, тарифы, электроэнергия, российский газ, зеленая энергетика, зеленый тариф, энергосистема, энергия
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