Общественный союз "Умные электросети" призвал не отменять реформу облэнерго, чтобы оперативно ремонтировать электросети во время войны

"В последние дни в экспертных и профессиональных кругах раздаются назойливые слухи о намерении государства отменить преимущества стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) в сфере распределения электроэнергии. Такие изменения фактически являются решением об ограничении бизнеса в интересах широкой общественности, хотя парадокс в том, что в итоге проиграют все", – считают в организации.

Авторы обращения отметили, что до полномасштабного вторжения России износ электросетей в Украине достигал от 50% до 70%. В 2021 году было внедрено RAB-регулирование, которое позволило начать обновление сетей по всей Украине, эта программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война.

"В результате военных действий инфраструктура сетей сильно пострадала. В текущей нестабильной ситуации все ресурсы компаний – операторов систем распределения (ОСР) тратятся на ремонт и восстановление сетей после боевых действий, чтобы люди и предприятия не оставались без света. В условиях высокой инфляции и снижения объемов распределения электроэнергии до 30%, RAB-тариф стал единственным реальным источником для закупки материалов, ремонтов, выплаты зарплат работникам ОСР. Эта методика явилась тем финансовым гарантом, который позволил оперативно возвращать свет гражданам с самого начала войны. И эту работу компании производили самостоятельно, без указаний от власти", – отметили в союзе.

В своем сообщении организация выразила убеждение, что власти следует отдавать себе отчет, что энергетика обеспечивает функционирование других секторов экономики.

"Потенциал энергосистемы Украины значительно выше сегодняшних объемов производства и может поддержать экономический рост в будущем, что будет особенно важным в послевоенный период. Идеи об отмене стимулирующего тарифообразования, которые в последнее время все чаще обсуждаются, оказывают большое влияние на жизнедеятельность страны в целом, а значит, нуждаются в детальном изучении, обсуждении и не могут приниматься наспех", – подытожили авторы.