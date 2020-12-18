Шмыгаль заявил, что Украина может осуществить прорыв в рейтинге Doing Business

Украине не так сложно попасть в топ-30 рейтинга Doing Business, в этом страну сдерживают три фактора, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Если мы этих три показателя подтянем, у нас будет прорыв Фото: kmu.gov.ua

Попадание Украины в топ-30 рейтинга Doing Business и топ-50 глобального рейтинга конкурентоспособности является приоритетным для правительства, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире онлайн-беседы "Украина и мир", которую транслировал НВ.

Попасть Украине в топ-30 рейтинга Doing Business – "не так сложно", считает Шмыгаль.

"Мы колеблемся там в районе 60-го места. И мы точно знаем три параметра, которые держат нас глубоко внизу. Это подключение к электросетям – знает весь бизнес; это законодательство о банкротстве, которое принято – вступление в силу, работа с этим законодательством тоже нас поднимут; и доступность к финансовым ресурсам. Три показателя, которые нас держат фактически в 150-х местах из 190 стран, а общий наш показатель – в районе 60-х. Если мы этих три показателя подтянем хотя бы до первой сотни, у нас в общем будет прорыв", – сказал Шмыгаль.

Премьер назвал эти три показателя "узкими горлышками" для Украины.

"Это те риски, которые инвесторы – и внутренние, и внешние – воспринимали как ключевые ограничения в развитии бизнеса", – пояснил он.

По словам Шмыгаля, повысить показатели Украины можно благодаря изменениям в законодательстве.

"Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей, и главное – на удешевление подключений. Плюс нормативное урегулирование самой процедуры подключения. Мы также этим занимаемся. Это один из приоритетов для бизнеса и инвесторов", – добавил он.

Попадание в топ-30 Doing Business – это не только престиж, но и важный сигнал для инвесторов, подчеркивал Шмыгаль в мае 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за три-четыре года Украина может войти в топ-10 рейтинга.

В рейтинге Doing Business, опубликованном в октябре 2019 года, Украина занимает 64-е место. В августе 2020-го Всемирный банк отменил выпуск Doing Business 2021 из-за нарушений при сборе и изменении данных. Рейтинг публиковали до этого 17 лет подряд.