Саакашвили рассказал о планах снизить стоимость подключения к электросетям

Сегодня главная проблема Украины в работе с инвесторами – это бюрократические процедуры, заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили: У нас сегодня просто все медленно, и поэтому все дороже Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Украина теряет 60% инвесторов из-за бюрократических сложностей с подключением к электросетям и высокой цены на эту услугу, заявил на презентации для депутатов "Слуги народа" глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, пишет "Обозреватель".

"Приходит инвестор и говорит: чтобы ты в Украине просто провел провод, чтобы подключить к электричеству свой бизнес, тебе нужно два года иногда. Он идет в соседнюю Словакию, он идет в Россию. Теряем 60% инвестиций, – рассказал политик. – Сегодня главная проблема – это бюрократические процедуры. У нас сегодня просто все медленно, и поэтому все дороже".

"Обозреватель" отмечает, что эксперты предлагают улучшить условия присоединения к сетям, переведя часть стоимости подключения к сетям на оператора системы распределения. Чтобы компании могли покрыть эту стоимость, необходимо пересмотреть ставки доходности в стимулирующем тарифообразовании для облэнерго – изменить доходность с 3% до 7%.

Экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех заявил в Facebook 21 сентября, что позиция Украины в рейтинге Doing Business зависит от понижения стоимости подключения к электросетям, а этого можно достичь в результате пересмотра стимулирующего тарифа.

О стоимости подключения и ее влиянии на рейтинг Украины говорил в мае и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня они говорят, что Украина очень классная для инвестиций, но им мешает буквально несколько параметров. Ключевой такой параметр – это подключение к электросетям. По подключению к сетям мы находимся между 120-м и 130-м местами. Если по этому показателю мы улучшим позиции, то автоматически, без других усилий, заходим в топ-30 [рейтинга Doing Business]", – отметил глава правительства.