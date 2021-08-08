В Донецкой области реконструируют до конца 2021 года 114 км линий электропередачи

"Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями его жителей. Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей контролируемой территории Донецкой области, предприятий и организаций", – говорится в сообщении.

В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 332 млн грн.

Всего в 2021 году "ДТЭК Донецкие электросети" планирует полностью заменить более 114 км линий электропередачи, 36 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. В 2020 году компания имела возможность обновить только 23 объекта.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф.