Банки могут заработать на энергоэффективности – Yasno

В компании рассказали, в каких направлениях сейчас могут сотрудничать с банками Фото: yasno.com.ua

"Энергосервис – это комплексная услуга, которую предоставляют эксперты в области энергосбережения. Энергосервисная компания внедряет для своих клиентов "под ключ" энергоэффективные мероприятия, в результате которых предприятия могут достичь значительной экономии энергоресурсов. Ключевой момент классического энергосервиса – его финансирование – происходит не за средства клиента, а за счет экономии, которая будет достигнута в результате внедрения энергоэффективных мероприятий. Энергосервисная компания гарантирует определенный уровень экономии, за счет которой клиент рассчитывается с этой компанией", – сказала она.

Более 42% электроэнергии в Украине потребляет промышленность, поэтому самые простые меры по энергомодернизации крупных предприятий сразу дают большую экономию, добавила Грязнова.

"Если мы считаем, что наш потенциал снижения потребления энергоресурсов за счет энергоэффективной модернизации производства составляет 50%, а средний период окупаемости масштабного энергосервисного проекта около трех лет, то потенциально можно иметь где-то 35 млрд грн экономии, которая может быть разделена между клиентом, инвестором и энергосервисной компанией ежегодно", – подчеркнула директор по экономике и финансам D.Solutions.

Общий объем энергосервисных контрактов в портфеле Yasno составляет около 2 млрд грн, сообщила она.

"Нашим клиентам это позволяет экономить до 170 млн кВт-ч или 350 млн грн стоимости энергоресурсов в год. Все проекты мы финансируем за счет собственных ресурсов. Неотъемлемая экологическая составляющая энергоэффективных мероприятий – наши клиенты сокращают выбросы СО 2 до 150 тыс. тонн в год благодаря уменьшению энергозатрат", – заявила Грязнова.

Руководитель рассказала, в каких направлениях сейчас банки могут сотрудничать с компанией.

"Самое простое – рефинансирование уже реализованных проектов. В портфель действующих энергосервисных контрактов нами было инвестировано более 550 млн грн, которые приносят YASNO около 2 млрд грн денежного потока в течение ближайших трех лет. Соответственно, рефинансирование этих проектов позволяет банку "приобрести" денежный поток, который уже подтвержден в прошлом и реализуется в ближайшие три года. Это может быть и портфельное финансирование проектов с определенными характеристиками. То есть банки могут заинтересоваться инвестированием в определенную отрасль, регион или компанию. Мы можем подобрать портфель проектов для финансирования банком в зависимости от заданных параметров – например с определенной доходностью. Также возможно индивидуальное участие в финансировании какого-то знакового энергосервисного проекта", – перечислила она.