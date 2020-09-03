Yasno предложил абонентам системы хранения энергии

Система, работающая по принципу "большой батарейки", может обеспечить энергонезависимость частных домов, отмечает поставщик электроэнергии.

Украинский поставщик электроэнергии Yasno предложил своим абонентам системы хранения энергии, которые работают по принципу большой "батарейки": устройство в помощью литий-ионных аккумуляторов накапливает электроэнергию для использования в течение периода от нескольких часов до нескольких дней. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба компании.

По ее информации, такую систему хранения электроэнергии можно совместить с домашней солнечной электростанцией и накапливать электроэнергию от солнечных панелей в течение дня, чтобы использовать ее ночью. Также можно накапливать ночью энергию из сети и использовать ее днем, в Yasno в связи с этим напоминают, что для владельцев двухзонных счетчиков электроэнергия стоит вдвое дешевле с 23.00 до 07.00.

Устройство может обеспечивать дополнительную мощность для энергосети дома, такой аккумулятор позволяет заряжать электроавтомобиль.

"В Европе использование домашних систем хранения энергии является довольно распространенным, поскольку позволяет уменьшать расходы на электроэнергию. В Украине этот тренд только формируется. Yasno распространяет и стремится сделать более доступными инновационные технологии в сфере энергоэффективности. Сейчас наши клиенты могут выбрать для себя системы хранения энергии от итальянского производителя ATON Green Energy, способные накапливать от 2,4 до 58 кВт-ч электроэнергии. Среднее энергопотребление украинской семьи – 165 кВт-ч в месяц, следовательно, заряда "домашней батарейки" может хватить от нескольких часов до двух недель бесперебойного электрообеспечения. Это особенно актуально для тех, кто живет в частных домах, работает дома, проживает в отдаленных от сети районах и требует стабильного электроснабжения", – цитирует "Главком" директора Yasno в Киеве Виктора Мельникова.