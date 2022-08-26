К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"В 21.15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что "Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины" и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.

"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои", – считают в энергетической компании.

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