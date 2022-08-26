К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"В 21.15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что "Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины" и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.
"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои", – считают в энергетической компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают, подчеркивая, что обстреливают сами оккупанты. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме, сообщил 26 августа "Энергоатом".