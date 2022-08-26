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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю – Зеркаль

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По словам Зеркаль, основная цель визита миссии МАГАТЭ контроль ситуации на станции и принятие мер, которые обезопасят мир от возможной катастрофы
По словам Зеркаль, основная цель визита миссии МАГАТЭ – контроль ситуации на станции и принятие мер, которые обезопасят мир от возможной катастрофы
Фото: kmu.gov.ua

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. Об этом в эфире "Радио НВ" 25 августа заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него", – отметила Зеркаль.

Она уточнила, что основная цель визита миссии МАГАТЭ – контроль ситуации на станции, а также принятие мер, которые обезопасят мир от возможной катастрофы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

По данным Bloomberg, МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями, которая должна приехать на станцию до 5 сентября.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Теги: Россия, Украина, оккупация, АЭС, Елена Зеркаль, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины
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