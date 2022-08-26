Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю – Зеркаль

По словам Зеркаль, основная цель визита миссии МАГАТЭ – контроль ситуации на станции и принятие мер, которые обезопасят мир от возможной катастрофы Фото: kmu.gov.ua

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него", – отметила Зеркаль.

Она уточнила, что основная цель визита миссии МАГАТЭ – контроль ситуации на станции, а также принятие мер, которые обезопасят мир от возможной катастрофы.

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11 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

По данным Bloomberg, МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями, которая должна приехать на станцию до 5 сентября.