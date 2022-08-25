ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня впервые в истории остановилась ЗАЭС. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии
Зеленский: Если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждая минута пребывания российских военных на Запорожской атомной электростанции создает риск глобальной радиационной катастрофы. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины... Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы", – заявил Зеленский. 

Он отметил, что временно оккупированные районы юга Украины уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там из-за действий оккупантов происходят отключения света, воды и канализации.

"Россия принесла на нашу землю деградацию, которой здесь никогда не видели. Это все было просто невозможно до оккупации", – сказал Зеленский.  

В то же время президент заверил, что власти Украины делают все, чтобы не допустить аварийного сценария.

"Но это зависит не только от нашего государства. Нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", – заявил глава государства.

Он сообщил, что обсудил сегодня ситуацию на ЗАЭС с президентом США Джо Байденом.

"Благодарен ему за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию под надлежащий контроль и немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это можно сделать за считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, если ветер станет разносить по Европе радиационное загрязнение", – резюмировал президент.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работает.

Теги: ядерная энергетика, Джо Байден, оккупация, радиация, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (272338)
2
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65986)
3
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (34798)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (28441)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (23996)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (22608)
7
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (22109)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21682)
 
 
 
 