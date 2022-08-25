Зеленский: Сегодня впервые в истории остановилась ЗАЭС. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы

Зеленский: Если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии Фото: president.gov.ua

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины... Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы", – заявил Зеленский.

Он отметил, что временно оккупированные районы юга Украины уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там из-за действий оккупантов происходят отключения света, воды и канализации.

"Россия принесла на нашу землю деградацию, которой здесь никогда не видели. Это все было просто невозможно до оккупации", – сказал Зеленский.

В то же время президент заверил, что власти Украины делают все, чтобы не допустить аварийного сценария.

"Но это зависит не только от нашего государства. Нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", – заявил глава государства.

Он сообщил, что обсудил сегодня ситуацию на ЗАЭС с президентом США Джо Байденом.

"Благодарен ему за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию под надлежащий контроль и немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это можно сделать за считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, если ветер станет разносить по Европе радиационное загрязнение", – резюмировал президент.